Любвеобильный Меладзе перевез к себе еще одну жену: Создает гарем

Женатый Константин Меладзе перевез к себе экс-супругу, чем не на шутку напугал фанатов.

Константин Меладзе предпочитает хранить молчание и не давать каких-либо комментариев по поводу происходящего в мире. Ходят слухи, что композитор поселился в Италии, куда переехал с супругой и ее дочерью Сарой. Стоит отметить, что Вера Брежнева частенько покидала избранника, отправляясь заниматься волонтерской работой в Польшу. Также поговаривали, будто в отношениях супругов пробежала кошка из-за того, что они придерживаются разных позиций насчет происходящего на Украине.

ПО ТЕМЕ "Сволочи": Повернувшихся задом к родине Урганта и Меладзе выпороли как нашкодившую мелюзгу

Кстати, накануне выяснилось, что Меладзе захотел перевезти к себе в Италию детей от прошлого брака и даже экс-супругу. Напомним, ранее он был женат на Яне Сумм. Женщина родила ему троих наследников: двух дочерей и сына. До сих пор бывшая возлюбленная проживала с отпрысками на Украине.

Поклонники Брежневой бьют тревогу, они не понимают, зачем Константин привез еще одну жену. Неужели теперь его нынешняя и бывшая возлюбленные будут жить вместе? Что за гарем создает вокруг себя Меладзе? Сама артистка никак не комментировала ситуацию, поэтому пока что неизвестно, как она отреагировала. Однако вряд ли это ей пришлось по душе, ведь трудно представить себе женщину, которая с радостью бы жила с экс-супругой избранника и его детьми.