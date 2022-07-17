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Шоу-бизнес
"Ларка, ты ли?": найденную в мешке перекошенную Гузееву с трудом опознали

"Ларка, ты ли?": найденную в мешке перекошенную Гузееву с трудом опознали

Россияне не верят своим глазам. Им жалко до слез Ларису Гузееву.
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Раньше Лариса Гузеева была жемчужиной отечественного кинематографа, но с возрастом превратилась в заурядную знаменитость. Теперь она берет не миловидной внешностью, а грубым словцом и жестким характером. За дерзкие речи женщину часто осуждают, но когда дело касается красоты, только сочувствуют.

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Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

В Сети размещено немало снимков, где актриса еще молодая, подтянутая и на редкость симпатичная. Интернет-пользователи с огорчением признают последствия возрастных изменений: Лариса Гузеева растеряла свое очарование.

В телеграм-канале "Руся расскажет!" найдена фотография звезды с обложки журнала "Советский экран" 1986 года выпуска. И хотя брюнетку неестественно перекосило, выглядит она потрясающе эффектной. Разве что, публику смутил странный аксессуар, в который замотали актрису. Лариса Гузеева предстала перед камерой с дырявой шалью, которая очень напоминает мешок для продуктов — авоську.

Бурные обсуждения не заставили себя ждать. И наряд, и облик звезды сильно взволновали публику. Россияне заявили, что с трудом опознали даму в кадре, ведь сейчас она совсем другая. "Ларка, ты ли че ли, бесприданница?!" — отреагировали в комментариях.

Напомним, в прошлом году Лариса Гузеева лежала в больнице с коронавирусом. После выписки она жестко себя раскритиковала. "Страшная невозможно", — с горяча ляпнула артистка.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 17 июля 2022, 15:06 Источник: Телеграм-канал "Руся расскажет!" ✓ Надежный источник
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