"Ларка, ты ли?": найденную в мешке перекошенную Гузееву с трудом опознали

Раньше Лариса Гузеева была жемчужиной отечественного кинематографа, но с возрастом превратилась в заурядную знаменитость. Теперь она берет не миловидной внешностью, а грубым словцом и жестким характером. За дерзкие речи женщину часто осуждают, но когда дело касается красоты, только сочувствуют.
В Сети размещено немало снимков, где актриса еще молодая, подтянутая и на редкость симпатичная. Интернет-пользователи с огорчением признают последствия возрастных изменений: Лариса Гузеева растеряла свое очарование.
В телеграм-канале "Руся расскажет!" найдена фотография звезды с обложки журнала "Советский экран" 1986 года выпуска. И хотя брюнетку неестественно перекосило, выглядит она потрясающе эффектной. Разве что, публику смутил странный аксессуар, в который замотали актрису. Лариса Гузеева предстала перед камерой с дырявой шалью, которая очень напоминает мешок для продуктов — авоську.
Бурные обсуждения не заставили себя ждать. И наряд, и облик звезды сильно взволновали публику. Россияне заявили, что с трудом опознали даму в кадре, ведь сейчас она совсем другая. "Ларка, ты ли че ли, бесприданница?!" — отреагировали в комментариях.
Напомним, в прошлом году Лариса Гузеева лежала в больнице с коронавирусом. После выписки она жестко себя раскритиковала. "Страшная невозможно", — с горяча ляпнула артистка.