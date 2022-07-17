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Шоу-бизнес
Рецепт на скорую руку от Ларисы Гузеевой: Картофельное пюре с луком

Рецепт на скорую руку от Ларисы Гузеевой: Картофельное пюре с луком

Ведущая шоу "Давай поженимся!" прекрасно готовит для всей семьи. Когда ей некогда возиться на кухне, на помощь приходит он – рецепт на скорую руку. Лариса Гузеева уверяет: картофельное пюре с луком готовится легко.
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Звездная брюнетка знает себе цену, поэтому никогда плохого не посоветует. Лариса Гузеева набралась достаточно опыта за плитой. В голове у нее масса рецептов, которые использовать на практике только в радость.

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Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Картофельное пюре с луком — это универсальный гарнир для взрослых и детей. Такой пищей можно порадовать близких и побороть чувство голода без лишних затрат. Возможно, вам даже не придется идти в магазин.

Ингредиенты для блюда от Ларисы Гузеевой:

  • Лук репчатый, желательно белый — 5 штук,
  • Картофель — 10 штук,
  • Оливковое масло — 3 столовых ложки,
  • Сливочное масло — 1 упаковка,
  • Крупная соль — по вкусу,
  • Белый перец — по вкусу.

Также нам понадобятся глубокая сковорода и блендер (измельчитель).

Способ приготовления:

Очищаем картофель, ставим вариться на огонь до готовности. Лук нарезаем и тушим на сковороде: сначала на оливковом масле, а затем добавляем туда кусочек сливочного. В итоге он лук должен стать совсем мягким.

Затем перемалываем нашу растительность в блендере до однородной жидкой массы. В отваренный картофель добавляем сливочное масло, которое осталось — практически всю пачку. Все перемешиваем. Туда же выливаем луковую консистенцию, солим, перчим и снова перемешиваем.

Лариса Гузеева предупреждает: никогда не добавляйте в такое пюре воду или молоко. Все ингредиенты строго по рецепту.

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Лариса Гузеева. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 17 июля 2022, 20:02 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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