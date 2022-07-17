Рецепт на скорую руку от Ларисы Гузеевой: Картофельное пюре с луком

Звездная брюнетка знает себе цену, поэтому никогда плохого не посоветует. Лариса Гузеева набралась достаточно опыта за плитой. В голове у нее масса рецептов, которые использовать на практике только в радость.
Картофельное пюре с луком — это универсальный гарнир для взрослых и детей. Такой пищей можно порадовать близких и побороть чувство голода без лишних затрат. Возможно, вам даже не придется идти в магазин.
Ингредиенты для блюда от Ларисы Гузеевой:
- Лук репчатый, желательно белый — 5 штук,
- Картофель — 10 штук,
- Оливковое масло — 3 столовых ложки,
- Сливочное масло — 1 упаковка,
- Крупная соль — по вкусу,
- Белый перец — по вкусу.
Также нам понадобятся глубокая сковорода и блендер (измельчитель).
Способ приготовления:
Очищаем картофель, ставим вариться на огонь до готовности. Лук нарезаем и тушим на сковороде: сначала на оливковом масле, а затем добавляем туда кусочек сливочного. В итоге он лук должен стать совсем мягким.
Затем перемалываем нашу растительность в блендере до однородной жидкой массы. В отваренный картофель добавляем сливочное масло, которое осталось — практически всю пачку. Все перемешиваем. Туда же выливаем луковую консистенцию, солим, перчим и снова перемешиваем.
Лариса Гузеева предупреждает: никогда не добавляйте в такое пюре воду или молоко. Все ингредиенты строго по рецепту.