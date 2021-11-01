"Страшная невозможно": 62-летняя Гузеева после ковида стала безобразной

Беспощадный мутирующий вирус атакует с мощной силой, совсем не жалея ни женщин, ни стариков. В группе особого риска находятся великовозрастные люди. Нередко ковид приводит к осложнениям хронических заболеваний, лишает общего тонуса и негативно влияет на внешний вид. Телеведущая Лариса Гузеева тяжело перенесла болезнь, три недели не выходя из больницы. Артистка посетовала на то, что недуг забрал ее красоту.
После Коммунарки звезда шоу "Давай поженимся!" восстанавливается дома. При этом артистка старается поддерживать связь с фанатами и дает рекламу в "Инстаграм". Недавно она решила продемонстрировать подписчикам расшитые блестками шапки и ненароком сообщила о своем облике. "Я сейчас страшная невозможно... Осталось дождаться, когда я смогу выйти на улицу", — произнесла охрипшим голосом Лариса Гузеева.
С тех пор как знаменитость заболела, она не размещала в блоге снимков собственного лица. Так что пока остается загадкой, насколько сильно ковид ее обезобразил. Как писали "Дни.ру", вместо себя Лариса Гузеева показала людям гниль, чтобы отомстить.
Проблемы со здоровьем не мешают теледиве влезать в скандалы. Артистка высказалась о внезапном исчезновении Светланы Светличной. По словам Ларисы Гузеевой, актриса совершила опрометчивый поступок, но вину на нее вешать нельзя.
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