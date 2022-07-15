Господи, помоги! Разродившаяся Довлатова лечит сына от страшной болезни

Знаменитая ведущая рассказала поклонникам радостную и в тоже время грустную новость, связанную с ее детьми. Алла Довлатова опубликовала в своем микроблоге трогательный снимок с новорожденным ребенком.
Как оказалось, на фотографии – ее маленький сын, который сегодня отмечает свое совершеннолетие. "18 лет назад родился мой Пашка! Мой любимчик. Моя радость и гордость… и все остальное, что может дать сын матери." – поделилась своей радостью теледива. Она также рассказала, что, будучи матерью дочери Даши, она грезила о мальчике. Однако воплотить мечту в реальность оказалось очень тяжело.
Алла Довлатова откровенно призналась, что посодействовали в этом ей высшие силы. "Господи, помоги!" – наверное, именно так говорила артистка, отчаянно пытавшаяся родить сына. К частью, все получилось, и теперь ее мальчик по имени Паша стал совсем взрослым. Правда, кое-что омрачило праздник. Выяснилось, что свой день рождения наследник заболел достаточно страшной и опасной болезнью – ангиной, от страшной формы которой люди могут умирать.
"Сегодня же просто хочу порадоваться за сына. И пожелать ему здоровья", – написала в своем микроблоге теледива.
Так что, отметить праздник на широкую ногу Павлу вряд ли удастся. По признанию Аллы Довлатовой, он даже не сможет насладиться спиртным, ведь она лечит его антибиотиками.