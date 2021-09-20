Звезда "Брата-2" раскрыла постыдную тайну Бодрова: Я волновалась и зажималась

20 сентября исполняется 19 лет со дня гибели актера и режиссера Сергея Бодрова. Актриса Дарья Юргенс рассказала о дружбе и работе со знаменитостью.



Артистка вспомнила, что они познакомились на Новый год. Тогда Алексей Балабанов и его супруга пригласили коллег провести время вместе. К концу вечера у Дарьи уже сложилось полное ощущение, что они были знакомы всю жизнь. Затем они вместе поехали в столицу на съемки. Я очень волновалась и зажималась", – призналась звезда "Брата-2". Это были ее вторые съемки.

Алексей Балабанов нередко кричал на Дарью Юргенс. Режиссер хотел, чтобы все сцены были "настоящими". Именно Сергей Бодров всегда заступался за коллегу. Однажды они переснимали сцену невероятное количество раз. Балабанов был недоволен, а артистка расплакалась и сидела в вагончике. Сергей пришел, чтобы похвалить ее.

По словам актрисы, в Сергее Бодрове всегда "чувствовался потенциал постановщика". Уже тогда легендарный режиссер пускал его за свой пульт. После окончания съемок Сергей и Дарья остались друзьями. Он приходил к ней на спектакли и давал советы. Юргенс подчеркнула, что несмотря на статус всенародного героя, артист никогда не страдал звездной болезнью, общался со всеми вежливо и любил своих поклонников.

По мнению Дарьи, Сергей Бодров был таким же честным, открытым и настоящим, как и его герой, Данила Багров. При этом в жизни от него невозможно было услышать ни одного грубого слова. Также артист не был человеком "простым". У него было замечательное образование, а также вечное стремление ко всему новому.

