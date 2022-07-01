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Шоу-бизнес
"И в лифте, и в пробке": в Сеть попали фото утех Прилучного с новой пассией

"И в лифте, и в пробке": в Сеть попали фото утех Прилучного с новой пассией

Павел Прилучный, кажется, по уши влюблен в новую возлюбленную.
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Этой весной Павел Прилучный представил поклонникам свою новую пассию, коллегу по сериалу "В клетке" Зепюр Брутян. Пара время проводит насыщенно. Недавно они отдыхали на Маврикии, откуда публиковали яркие снимки в Сети и всем своим видом показывали, что счастливы.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Как пишут СМИ, у Прилучного и Брутян не просто роман. Якобы недавно актер женился на своей избраннице, которая взяла его фамилию. Сам артист это не подтверждал, но и не опровергал. Впрочем, Павел редко рассказывает подробности своей личной жизни. В основном, он делится моментами в соцсетях.

Например, недавно Прилучный слил в интернет две фотографии, сделанные в автомобиле. Павел – за рулем, а его пассия – на переднем пассажирском сиденье. Судя по подписи актера, в моменты какого-либо ожидания пара пытается позабавить и утешить себя веселыми занятиями.

"Вечерние пробки в Москве... Но мы знаем, чем себя занять. Фоткаемся", "И в лифте, и в пробке вместе с Зепюр Брутян", – подписал кадры артист.

Напомним, до романа с Зепюр Брутян Павел Прилучный встречался со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович, а еще раньше был женат на актрисе Агате Муцениеце, которая родила от него двоих детей.

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Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 1 июля 2022, 11:41 Источник: Соцсети • Требует проверки
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