"Спасибо Зеленскому": сорвавшая эфир "Времени" дебоширка с плакатом оказалась коренной украинкой

Выпуск программы "Время" от 14 марта, который в прямом эфире шел на Европейскую часть страны, сорвала скандалистка с клеветническим плакатом. Когда ведущая Екатерина Андреева рассказывала о новостях Союзного государства, хулиганка ворвалась в студию и стала кричать непотребство.



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