"Спасибо Зеленскому": сорвавшая эфир "Времени" дебоширка с плакатом оказалась коренной украинкой

После этой скандальной выходки вокруг имени Марины Овсянниковой появилось много кривотолков и слухов. Она решила их развенчать.
"Я не сотрудничаю с российскими спецслужбами, с ФСБ, – сообщила она. – Я не пропагандист – в редакции Первого канала занималась международными трансляциями, но не писала пропагандистских текстов и не выпускала их в эфир".
Овсянникова говорит, что после ее безобразной выходки Первый канал отказался от практики прямых эфиров. "Все новости после моего протеста идут с небольшой задержкой", – заверила бывшая сотрудница.
И главное ее признание – оказывается, хулиганка имеет украинские корни. Что почему-то не удивляет. Ибо такие выходки могут прийти в голову только зомбированным националистам. "В знак поддержки Украины намерена сменить фамилию Овсянникова на свою родную фамилию Ткачук", – заявила с позором уволенная экс-работница Первого канала.
При этом многие люди поражаются, почему ее освободили и не привлекли к ответственности. "Спасибо Макрону, Зеленскому и американским политикам", – объяснила Овсянникова у себя на странице в социальных сетях.