"В роддоме не рожается": пузатая Тодоренко готовится выплюнуть из себя ребенка в грязищу

Регина Тодоренко на последних сроках беременности покинула Россию.

Знаменитость отправилась на Бали, который, по ее словам, является ее местом силы. Именно там она планирует встретиться с новым человеком – родить второго ребенка Владу Топалову. Семья полетела на остров в полном составе, телеведущую сопровождают супруг и старший сын Майкл.

В личном блоге Регина Тодоренко поделилась планами на рождение малыше. Судя по всему, знаменитость собирается отказаться от традиционного способа родоразрешения – в больнице. По словам знаменитости, когда она увидела ванную в номере, то сразу захотелось там родить.

Регина Тодоренко поинтересовалась у подписчиков, была ли у них мечта воспроизвести на свет младенца в воду. Однако ответ некоторых комментаторов оказался довольно жестким. Народ осудил телеведущую за желание выплюнуть из себя ребенка в грязищу. Все-таки ванна в номере гостиницы явно уступает по санитарным условиям больнице. Также некоторые указали на опасность домашних родов, ведь в любой момент может что-то пойти не так.

"Один вопрос:вам че в роддоме то не рожается всем? Зубы тоже сами себе лечите.а то давайте тогда вообще к врачам не обращаться раз все такие самостоятельные", "Высшие не рекомендуют, очень много рисков, развития в этом направлении не будет Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ничего что это *** рожать в ванную? Ребенок должен сделать вдох после того как родился и что он, воду вдохнет? Уже доказано, что это полная дичь", "В воде очень много % дети умирают, потому что захлебываются", – подробности.

Впрочем, возможно, Регина Тодоренко решила просто поднять активность в блоге, подняв столь провокационный вопрос.