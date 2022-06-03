"Суд вправе удовлетворить": адвокат оценил шансы Ефремова на досрочное освобождение

Прошедшей весной стало известно о том, что актер подал прошение об уменьшении срока заключения, так как назначенное ему наказание он считает чрезмерным. Адвокат Давид Машков специально для "Дни.ру" прокомментировал шансы Михаила Ефремова на условно-досрочное освобождение (УДО).
Юрист отметил, что первоначально Ефремову судом было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, однако после приговор был смягчен до семи с половиной лет пребывания в колонии общего режима. Преступление, совершенное "гражданином поэтом", относится к категории тяжких. Это значит, что УДО возможно лишь по прошествии не менее половины срока.
"Суд вправе удовлетворить его ходатайство на УДО," – оценил шансы заключенного адвокат, добавив, что для положительного решения дела необходимо примерное поведение актера, его активное участие в общественной жизни колонии, отсутствие взысканий, наличие поощрений, а также возмещение ущерба потерпевшему.
Также Машков отметил, что Ефремов вправе обратиться с просьбой не о досрочном освобождении, а о замене неотбытой части наказания более мягким видом. Это возможно после того, как осужденный за тяжкое преступление отсидит не менее половины срока наказания либо не менее одной трети при определенных обстоятельствах. К более мягким видам относятся такие наказания, как штраф, лишение права занимать определенные должности, лишение чинов и госнаград, а также исправительные работы.
Ранее адвокат выложил правду об инсульте Михаила Ефремова после драки в колонии.