"Охреневшая!": Гребущая деньги лопатой Собчак плюнула в нищих россиян

Ксения Собчак разгневала народ стоимостью ужина в московском ресторане.

Не так давно россиян шокировала новость о том, что годовой доход скандально известной журналистки равен стоимости, на секундочку, нескольких квартир! Теледива зарабатывает 300 миллионов рублей. Так что, Ксения Собчак, которая гребет деньги лопатой, может со спокойной душой ни в чем себе не отказывать.

Накануне она показала своим подписчикам меню одного из заведений, позиции в котором многих повергли в шок. Например, стейк из говядины гостю обойдется в 73 тысячи рублей. Рассказав об этом своим поклонникам, она буквально плюнула им в лицо. Ведь, многие россияне вряд ли позволят себе такие деликатесы. А вот для теледивы с доходом в сотни миллионов рублей мясо за десятки тысяч рублей кажется копеечным.

Но на деле выяснилось, что даже блондинка в шоколаде время от времени считает деньги и может возмущаться стоимость ужина в столичном ресторане. Вот и трапезу в данном заведении она сравнила с бюджетом Томска и посетовала на то, что Москва – все-таки "удивительная вселенная".

Возмущению народа, который увидел меню ресторана в микроблоге супруги Константина Богомолова, тоже не было предела. "Охреневшая Москва!" – написал кто-то из пользователей и предположил, что лучше уж на эти деньги слетать за границу. Нашлись и те, кто упрекнул Ксению Собчак в том, что в Театре на Малой Бронной, худруком которого является ее муж, цены ничуть не ниже.