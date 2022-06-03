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Приобщила пьяницу Ташкова к церкви, а тот ушел к Кореневой: что стало с актрисой Скороходовой

Приобщила пьяницу Ташкова к церкви, а тот ушел к Кореневой: что стало с актрисой Скороходовой

Актриса перестала появляться на экранах и отказалась выходить замуж.
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Пик карьеры Елены Скороходовой пришелся на 80-90-е годы. Многие зрители помнят ее по ролям в фильмах "Где находится нофелет?", "Счастливая, Женька!", "Зловредное воскресенье". В свое время Елена исполнила немало ролей в культовых картинах, а теперь не показывается на экранах. Так случилось, что карьера Скороходовой изменила направление, а счастье в личной жизни обернулось разочарованием.

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Елена Скороходова появилась на свет в 1962 году и долгое время даже не задумывалась об актерской карьере. Будущая звезда с ранних лет занималась фигурным катанием и была перспективной спортсменкой, к тому же, мечтала пойти по стопам родителей-математиков. После окончания школы девушка планировала поступать в МГУ, но от этой идеи ей пришлось отказаться. Совмещать тренировки и изучение точных наук в вузе было бы невозможно.

Во многом именно благодаря своей любви к фигурному катанию Скороходова и стала актрисой. В 1975 году она снялась в документальной картине "Лед и фантазия", а позже поступила в Щукинское училище, чтобы не бросать спорт. В 1983 году Елена окончила учебу с отличием.

Получив образование, артистка начала сниматься с кино, стала ведущей программы "Ритмическая гимнастика" и вскоре покорила зрителей с одной из главных ролей в фильме "Счастливая, Женька". Скороходова делала успехи в карьере, но не забывала и про личную жизнь.

В первый раз актриса вышла замуж за коллегу по цеху Владимира Виноградова. Избранники абсолютно не подходили друг другу внешне, к тому же, Елена по-настоящему не любила мужа. Союз распался, когда Виноградов заподозрил жену в измене.

Вторым супругом звезды стал актер Андрей Ташков – сын знаменитой Екатерины Савиной, прославившейся благодаря роли Фроси Бурлаковой. На этот раз актриса вступила в брак по любви и даже решилась обвенчаться. В 1996 году у супругов родился сын Иван, но крепкой семьи у них так и не вышло.

В 90-е, когда Ташков серьезно пристрастился к выпивке, именно жена помогла ему вырваться из лап зеленого змия. Елена вернула мужа к нормальной жизни, приобщила его к церкви и поверила, что вместе они смогут преодолеть все на свете. Увы, сразу после появления на свет сына их "долго и счастливо" закончилось. Андрей бросил супругу с ребенком на руках и сошелся с коллегой Еленой Кореневой.

Многие сплетничали, что Скороходова тоже ступила на кривую дорожку и спилась. К счастью, догадки злых языков не оправдались – актриса выстояла после всех трудностей. Пусть Елена уже почти не появляется на экранах, творчество не исчезло из ее жизни. Она попробовала себя в качестве режиссера и сценариста, выпустила собственный сборник стихов и написала несколько пьес. В свои 60 артистка выглядит потрясающе, но замуж больше выходить не хочет.

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Фото: кадр youtube.com
Автор: 3 июня 2022, 13:53 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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