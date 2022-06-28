Что она с собой сделала: 55-летняя Лада Дэнс изменилась до неузнаваемости

Под музыку неосимфоний московского композитора Тиграна Джагера "Время человека" Ринар показала два десятка образов в стилистке эпохи раннего европейского Возрождения. Ткани в технике оригами Shihgo Sato, массивные украшения из муранского стекла, разработанные совместно с Enzo Benzo, необычных сочетаний цветов, материалов и аксессуаров, эксклюзивные дизайнерские решения – тут все было органично.
Открыла прима-балерина Большого театра Евгения Образцова, исполнив короткий классический танец. А в финале показа на подиум парковки "Зарядье" в красном "королевском", платье вышла 55-летняя Лада Дэнс.
Артистку давно не было видно, да и изменилась она за это время до неузнаваемости. Поэтому некогда популярную певицу публика узнала не сразу. Что-то новое появилось в чертах ее лица, скулах, губах, разрезе глаз.
"Что она с собой сделала?", "Просто другой человек!", "Невозможно узнать!" – шептались изумленные зрители. При этом еще три года назад артистка божилась, что никогда не прибегала к помощи хирургов. Мол, не видит в этом ничего плохого, но пока не нуждается во вмешательствах и к косметологам ходит лишь для того, чтобы увлажнить кожу и ввести гиалуроновую кислоту.
Но не исключено, что теперь что-то изменилось, и гиалуроноку сменили придавшие юношеский объем стареющему лицу филлеры да убравший возрастные морщины ботокс.