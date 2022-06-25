Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Ему уже не нужно: Боярский отдает под снос дом умирающего Краско
"Родилась": Тодоренко с вывернутым пупком показала румяную малютку
"Смерть": жена Петросяна сообщила о кончине любимого
"Уволили": Болезненно вздувшегося Малахова послали к чертовой бабушке с телевидения
партнеры
Суббота
25 июня
Лента новостей
11:57
"Хочу вернуть тебя назад": после побега Пугачевой пришибленная Орбакайте отирается у замка
11:43
Малышева шокировала: у 48-летнего Шатунова был шанс избежать трагического конца
11:37
Пусть полежит на африканской жаре: родственники оставили тело Нарцисса без погребения
10:55
"Подлая": Предательницу Федосееву-Шукшину ткнули в грязь
10:17
Всплыло фото мертвецки белой перекошенной Пугачевой после сообщения о похоронах
09:45
Главное дело жизни: как правильно выбрать застройщика для загородного дома
08:34
Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
06:11
Доля ипотечных сделок достигла 89%
04:16
"Ласковый мерзавец": как Пьер Нарцисс стал заложником своего образа
02:26
Топовые девелоперы вытесняют конкурентов
00:03
Петров день: что нельзя делать в православный праздник 25 июня
22:12
Можно было спасти! Врачи 40 минут ехали до корчившегося в предсмертной агонии Шатунова
22:01
Выпускники прощаются со школой: прямая трансляция праздника "Алые паруса"
21:18
"Утро в борделе": распластавшаяся на ложе Волочкова отдала самое ценное
20:22
Еще тело не остыло! Загребущая Королева вздумала навариться на мертвом Шатунове
19:55
"Позор на мою голову": сын открестился от вечно шляющейся Орбакайте
19:38
На роду написано: 52-летний Маликов должен лечь в гроб раньше Шатунова
18:58
Прощаться не приедет: жена плюнула на могилу покойника Шатунова
18:07
"По науськиванию США": политолог Бернардини подтвердил планы по нападению на Россию
17:38
"Дети с аутизмом прекрасны!": Бузова сообщила об особенном ребенке
17:34
Упрашивал жену сделать аборт, а когда она запила, завел любовницу: как живет семья доктора Мясникова
17:12
Если бы не Кобзон: какую роль покойный мэтр сыграл в судьбе Шатунова
17:02
В Москве Нарцисса нет: куда дели тело умершего "шоколадного зайца"
16:29
"На Кузьминском кладбище": россияне смогут проводить в последний путь беглянку Пугачеву
15:39
"Теперь уже никогда": 48-летний Шатунов напророчил себе скорый конец
14:59
"Потеряла 9 детей": В утробе Шэрон Стоун оказалось целое кладбище
14:51
"Хочу усидеть на трех стульях": Ободранная в США предательница Нетребко плюнула в душу россиянам
14:48
"Собирают коалицию": Лавров раскрыл план НАТО и ЕС по нападению на Россию
14:17
Названо место похорон Аллы Пугачевой
14:15
"Под землей перевернулся": Злющая Собчак вцепилась в глотку Баскову из-за плясок на костях Кобзона
14:00
Две машины с пассажирами смыло в Черное море во время шторма
13:55
Сердце не выдержало удара: узнавшую о смерти Пьера Нарцисса мать в Камеруне спасают врачи
13:45
Боялся близости с Орбакайте, скрывал любовниц и ни разу не женился: как живет холостяк Мамаев
13:43
Машина сгорела дотла: итоги смертельной аварии в центре Москвы сняли на камеру
13:33
Тайна венчания рек: край, где Иртыш и Обь сливаются в унисон
13:22
"Прощается с жизнью": парализованный Борис Моисеев одной ногой в могиле
13:12
"Мы разве любим?": Пойманный на измене Агутин скатился до неприличия после 22 лет брака
12:43
Этнографический музей "Торум Маа": диковинное наследие обских угров
12:28
В Удмуртии спасли малыша черного ягуара – видео
12:11
"Приятно смотреть": Пышногрудая Стриженова вывалила прелести перед камерой
12:06
Бездыханное тело: Обгоревшую в адском пламени сестру Билана нашли в ночи
12:01
Появились кадры с места крушения самолета Ил-76
11:40
Здесь начинается нефть: мини-экскурсия по крупнейшему в России хранилищу керна
11:18
Наследство на полмиллиарда: кому достанется имущество Шатунова
11:08
"Ничего уже не вернуть": неизлечимо больной сын Орбакайте взвыл с перекошенным лицом
10:51
"При жизни закопали": умирающей в Израиле Пугачевой после вердикта врача не оставили шанса
10:50
Северный форум: 30 лет голосу Арктики
10:34
Девочка для Семушки: 53-летняя Бледанс нашла завидную невесту особенному сыну
10:15
"Трясло не по-детски": обложенный иконами Пьер Нарцисс горел в страшной агонии
10:06
Роскошный особняк в стиле "Звездных войн" выставили на продажу за $15 млн
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Подлая": Предательницу Федосееву-Шукшину ткнули в грязь
Володин призвал украинцев не спешить выбрасывать учебники русского языка
Москвичей приглашают на фестиваль косплея "Фанерон. Город мечты"
Малышева шокировала: у 48-летнего Шатунова был шанс избежать трагического конца
"Хочу вернуть тебя назад": после побега Пугачевой пришибленная Орбакайте отирается у замка
Пусть полежит на африканской жаре: родственники оставили тело Нарцисса без погребения
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Малышева шокировала: у 48-летнего Шатунова был шанс избежать трагического конца

Малышева шокировала: у 48-летнего Шатунова был шанс избежать трагического конца

Елена Малышева рассказала, что должен был делать покойный Юрий Шатунов, чтобы продлить себе жизнь.
прочитано 234 раза

Накануне скончался Юрий Шатунов – кумир миллионов. Сообщается, что причиной смерти стал инфаркт. Певец проводил время с друзьями и почувствовал себя плохо. Несмотря на то, что 48-летнего солиста группы "Ласковый май" оперативно повезли в больницу, спасти мужчину так и не удалось. Сердце звезды остановилось в карете скорой помощи.

ПО ТЕМЕ

Еще тело не остыло! Загребущая Королева вздумала навариться на мертвом Шатунове

О случившемся высказалась Елена Малышева, шокировав народ. По ее словам, жизнь артиста можно было продлить. Женщина уверена, что трагедии удалось бы избежать, если бы Шатунов регулярно обследовался и сдавал анализы. Ведущая программы "Жить здорово" заявила, что мужчины должны проверять уровень холестерина. Так, повышенный холестерин может стать причиной инсультов и инфарктов. "Необходимо один раз в год обследоваться", – говорит Малышева.

Также она отметила, что важно следить за детьми, родители которых умерли от инсульта или инфаркта до пятидесяти лет. Именно поэтому Елена в своем Telegram-канале посоветовала близким покойного отправить его наследников на сдачу анализов на холестерин.

Напомним, в последнее время Юрий Шатунов хотел вернуться к музыкальной карьере. Артист даже начал записывать новые хиты и гастролировать. Так, за последние месяцы он провел более десяти концертов.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Юрий Шатунов. Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 25 июня 2022, 11:43 Источник: Telegram • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Тоже Рак: Исколотой в больнице Клаве Коке остались считанные дни

Все решено на небесах
Шоу-бизнес

"Ласковый мерзавец": как Пьер Нарцисс стал заложником своего образа

Певец ушел в 45 лет
Шоу-бизнес

"Подлая": Предательницу Федосееву-Шукшину ткнули в грязь

Актрису оплевали
Шоу-бизнес

Девочка для Семушки: 53-летняя Бледанс нашла завидную невесту особенному сыну

Красавица и умница!

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме

Спорт

"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо
Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма

Регионы

В Подмосковье вандалы сломали достопримечательность
В Подольске задержали банду грабителей
В Новосибирске ребенок утонул в реке
В Челябинске подростки толпой избили мужчину
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+