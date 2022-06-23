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Шоу-бизнес
Дорогие похороны: тело жившего скромно Нарцисса отправляют на родину при помощи Кравец

Дорогие похороны: тело жившего скромно Нарцисса отправляют на родину при помощи Кравец

Скоропостижная смерть известного "шоколадного зайца" Пьера Нарцисса стала шоком для всех звезд шоу-бизнеса. Певица и актриса Алена Кравец не могла сдержать слез в разговоре с корреспондентом "Дни.ру".
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"Мы с Пьером часто пересекались на концертах, на съемках, на показах мод, в тусовках – говорит Алена. – И я всегда поражалась его оптимизму, жизнелюбию и зажигательности. А он, как жгучий "афро-русский, всегда называл меня "снежной королевой".

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Кравец горюет, ведь с Нарциссом у нее были совместные планы. "Буквально в конце мая мы с ним говорили о записи нашей дуэтной песни, плюс я приглашала его сняться у меня в новом клипе, – вздыхает Алена. – Он сказал, что лето у него довольно плотное по работе и выступлениям, а в конце сентября он готов".

Для сердобольной Кравец смерть "шоколадного зайца" стала личной трагедией. "Я знаю, что он жил не очень богато, что называется, одним днем, поэтому решила поучаствовать в организации его похорон, – пояснила артистка. – Я знаю, что его тело хотят похоронить в семейном склепе на родине в Камеруне. А отправить туда тело сегодня, когда границы закрыты, очень финансово накладно, вот и хочу помочь".

Напомним, музыкант умер после операции от острой почечной недостаточности, возникшей как следствие подагры. Ему было всего 45 лет.

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Фото: Yurii Zheludev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 июня 2022, 10:05 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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