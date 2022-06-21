"Убийца! Мы тебе этого не простим!": рассказавшая о смерти жена Петросяна огребла похоронных проклятий

Накануне Татьяна Брухунова отправилась в речной круиз, о котором она мечтала уже давно. Еще до рождения сына женщина задумала доплыть на корабле до Санкт-Петербурга. Теперь почти три года спустя ее мечта начала осуществляться. В своем микроблоге жена Евгения Петросяна рассказала, какое насыщенное и увлекательное путешествие ее ждет, и сразу же после старта начала делиться его самыми интересными моментами.
В пути Татьяне Брухуновой выдалась возможность не только любоваться живописными видами, но и развиваться в интеллектуальном плане, а именно слушать познавательные лекции. Главным спикером круиза оказалась Алена Долецкая. Жена Петросяна опубликовала фрагменты выступления Долецкой – судя по всему, в лекции речь зашла о королеве Елизавете II.
Долецкая рассказала, как королева появилась на похоронах всенародно любимой принцессы Дианы. Монархиня с истинно королевским достоинством шла вдоль букетов и венков с памятными надписями покойной и на одном из них она прочитала ужасные слова.
"Елизавета II – убийца! Мы тебе этого никогда не простим!" – процитировала Долецкая.
Наслаждающаяся лекцией Брухунова невольно вслед за самой королевой огребла эти страшные похоронные проклятия. Приятного в этой жуткой истории, конечно, мало. К тому же, жене Петросяна самой не так давно пришлось сталкиваться с жизненной трагедией. Только на днях Брухунова рассказала в соцсетях о смерти своего любимого отца. Несмотря на то, что трагедия в семье жены Евгения Петросяна произошла еще два года назад, забыть такое невозможно.