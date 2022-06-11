Отдавшая детей Прилучному с новой пассией Муцениеце удивила оправданием

Агата Муцениеце объяснила поклонникам, почему решила отдать детей Павлу Прилучному на время отдыха. По словам актрисы, ей не хотелось, чтобы они находились в городе на время своих летних каникул.
Артистка почитала, что лучшим решением будет отправить детей в Турцию. Он отметила, что на данный момент нет возможности поехать в деревню в Латвию. Это получится сделать лишь в августе.
Примечательно, что Тимофей и Мия отдыхают не только в компании Павла и своей бабашки. Вместе с ними коллега Прилучного по сериалу "В клетке" Зепюр Брутян.
Стоит отметить, что совместный отдых артистов стал поводом для слухов о женитьбе. Пресса распространяет данные о том, что Прилучный расписался с Зепюр в середине мая.
Сами актеры данную информацию оставили без комментариев. Некоторые пользователи Сети сходятся во мнении, что отношения знаменитостей являются лишь пиар-ходом.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Павел Прилучный подал в суд на оппонента, который нанес ему увечье в Калининграде во время драки. Артист требовал выплатить 4,5 миллиона за испорченное лицо, которое является его главным инструментом в работе.