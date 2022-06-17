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Шоу-бизнес
"Белье не носит": Выкатившая набухшие соски при всем честном народе Муцениеце оказалась за решеткой

"Белье не носит": Выкатившая набухшие соски при всем честном народе Муцениеце оказалась за решеткой

Агата Муцениеце вышла в свет в неоднозначном образе.
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Актриса развелась с Павлом Прилучным еще в 2020-м году, а поклонники до сих пор таят надежду на их воссоединение. Однако звезде "Закрытой школы" то и дело приписывают новый роман: сначала с Мирославой Карпович, а потом с Зепюр Брутян. А вот Агата Муцениеце в компании мужчин пока замечена не была.

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Что происходит в личной жизни актрисы, остается только догадываться. Но ясно одно: она светится от счастья и делится своим настроением с поклонниками, выкладывая новые фотографии. Кстати, пара последних снимков слегка озадачили фанатов. На них экс-супруга Павла Прилучного предстала в зеленом свитере. Несмотря на его яркий цвет, взгляд пользователей упал на грудь актрисы.

И это неудивительно, ведь Агата Муцениец выкатила набухшие соски при всем честном народе! "Ай яй яй, кто белье не носит?", – пристыдили звезду театра и кино фанаты. Но ее это, видимо, ни капли не смутило, а вот у публики появились вопросы к цели создания подобных снимков. "Странная какая-то фотосессия. Сосков что ли?", – поинтересовался кто-то из пользователей.

Фотографии и правда получились необычными. Экс-супруга Павла Прилучного для создания кадров оказалось за решеткой, похожей на забор. Сначала она крепко вцепилась руками в прутья, а потом зачем-то прикоснулась к ним губами. "Просто человек", – прокомментировала фотосессию Агата Муцениеце.

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Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 июня 2022, 14:58 Источник: Соцсети • Требует проверки
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