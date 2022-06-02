"Угрозы казни меня и моей семьи": над затравленной женой Петросяна нависла смертельная опасность

В своем телеграм-канале Татьяна Брухунова рассказала, что еще в конце февраля она столкнулась с травлей по политическим взглядам как с явлением. По мнению брюнетки, это просто "античеловечная аномалия". Сначала жена Евгения Петросяна пыталась оправдывать людей, делающих подобные призывы, и даже надеялась, что со временем они сделают правильные выводы. Однако время идет, а позиция таких хейтеров по отношению к разным известным людям становится только жестче.
Брухунова уверена, что травить незнакомого человека за его место жительство или гражданство совершенно недопустимо, о ком бы ни шла речь. Сама жена Петросяна особенно остро почувствовала травлю на собственной шкуре после Дня Победы. Дошло даже до того, что хейтеры стали грозить ей смертельной опасностью.
"С максимальной лавиной злости (угрозами казни меня и моей семьи) я столкнулась 9 мая, опубликовав пост о защитниках моей Родины," – рассказала о нависшей опасности затравленная Брухунова.
В День Победы женщина просто не могла поступить по-другому. Она любит свою родину не за что-то, а вопреки и имеет четкую гражданскую позицию. Бесстрашная жена Евгения Петросяна подчеркнула, что она не будет замалчивать свою позицию даже несмотря на всех тех людей, которые растеряли остатки человечности.