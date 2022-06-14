"Низменные инстинкты": всплыли мерзотные тайны лапающего мальчиков семьянина Бондарчука

Вскрылись грязные тайны личной жизни украинского режиссера Олега Бондарчука.

Начало спецоперации в Незалежной наделало шума в мире шоу-бизнеса не только российского, но и украинского. Внезапно звезды, когда-то вхожие в российскую светскую тусовку, стали негативно высказываться в адрес нашей страны.

Благо, среди представителей отечественного шоу-бизнеса нашлись те, кто готов до последнего отстаивать честь России. Так, накануне конфликт возник между журналисткой Аленой Жигаловой и украинским режиссером Олегом Бондарчуком. После негативных высказываний в адрес наших властей журналистка высказала мнение, что единственное, что ему светит в ближайшее время, – подметать подмостки зарубежных концертных залов.

Режиссера эти слова задели, поэтому он, подобно Андрею Данилко, назвал Алену Жигалову "жопой с глазами". Она в ответ решила выдать мерзотные тайны режиссера. Дело в том, что в биографии Олега Бондарчука указано то, что он – примерный семьянин: счастлив в браке и воспитывает трех сыновей. Однако это, по словам журналистки, не помешало ему лапать молоденьких мальчиков.

Она напомнила время, когда Бондарчук продюсировал певца Никиту Алексеева и слегка вышел за рамки сотрудничества. Дело было во время концерта артиста в Москве, на который как раз была приглашена Алена Жигалова.

"Когда Никиту Алексеева вывели к СМИ... Ты, Бондарчук, хотя бы постыдился демонстрировать какие-то свои низменные инстинкты на публике. Ты подошел и сзади хлопнул его по жопе и сказал: "Так, ну все, девчоночка устала моя", – припомнила случай Олегу Бондарчуку журналистка.