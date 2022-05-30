"В латексном костюме, с плетками": Забавляющегося с мужиками Гордона* сдали с потрохами

Журналист, судя по его последним выступлениям, опубликованным в Сети, кажется весьма агрессивным человеком. Взять хотя бы его публичные высказывания, призывающие к вооруженному нападению на Россию. Так что неудивительно, что Дмитрия Гордона не так давно внесли в реестр террористов и экстремистов.
А вот психолог Вероника Степанова увидела в красноречивом журналисте не только нотки агрессии. Специалист составила психологический портрет, в котором с высоты своего опыта выдала с потрохами его черты характера и привычки. В эфире своего ютуб-канала она заявила, что в Дмитрии Гордоне видны оттенки гомосексуальности, а особенно в молодости. Психолог отметила, что он с легкостью налаживает отношения с "молочными братьями". Иначе как объяснить наличие среди его обожаемых друзей Алексея Панина, который то и дело попадает в гей-скандалы.
"Я его легко представляю в латексном костюме, с плетками", – пояснила свою точку зрения эксперт.
К тому же, говорит, Вероника Степанова, Дмитрий Гордон в большинстве случаев проводит интервью исключительно с мужчинами, а к женщинам отношение такое: мол, что ты, курица, можешь рассказать?
"То есть, есть любовь к мужчинам и некое игнорирование женщин", – составила психологический портрет журналиста Вероника Степанова.
*внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности.