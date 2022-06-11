"Тысяч 60 в месяц": Сташенко развенчала миф о сказочном богатстве актеров

В Нальчике продолжается Международный кинофестиваль "Кабардино-Балкария – 100". Участвующую в нем Оксану Сташенко узнают и в столице республики, и в высокогорных селах, и на озерах. Ведь сейчас каждый день на телевидении на разных каналах она блистает в двух многосерийных лентах и в кулинарной программе. Но, как заверила звезда сериала "Мухтар", сказочного богатства все это не приносит.

прочитано 162 раза