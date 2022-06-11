"Тысяч 60 в месяц": Сташенко развенчала миф о сказочном богатстве актеров

"Я не считаю себя богатым в материальном плане человеком, – призналась Сташенко "Дни.ру". – У меня есть запас на "серый" день – два вклада в разных банках, и сумма каждого не превышает застрахованной государством (до 1 млн 400 тыс. рублей – Прим. ред.), а "черных" дней, надеюсь, никогда и не будет".
Что же касается недвижимости, то и тут Сташенко не шикует – не имеет вил, особняков, дворцов. "У меня маленькая дача – одноэтажный дом в 84 "квадрата", 42-метровая "однушка" на Ярославке и простая машина Kia Soul (цена новой начинается от 1 млн 890 тыс. рублей, с пробегом можно взять и за 500 тыс. – Прим. ред.), да и ту водит муж, поскольку я не умею".
Но Оксана понимает, почему поклонники считают, будто у артистов куры денег не клюют. "Люди помещают в своем воображении артистов в сказку, хотя мы – самые обыкновенные. А зритель смотрят телевизор, и им кажется, что артисты необычны во всем, даже в обеспеченности, – полагает актриса. – Может, и не надо этот миф развенчивать (улыбается)".
Оксана Сташенко признается, что ей и не надо много денег – она живет скромно и привыкла довольствоваться малым. "Одежду я редко покупаю – мне часто дарят одежду дизайнеры, какие-то концертные платья я могу потом повесить в гардеробной, дать им лет 5-7 отвисеться, и снова надеть, а всем будет казаться, что это нечто новое, – рассказала она. – Что же касается еды, то мы с мужем едим дома самую простую пищу, у нас нет деликатесов каких-то".
Актриса посчитала, сколько ей нужно денег. "В пандемию у нас уходило на двоих примерно 36 тысяч рублей в месяц на питание, – призналась она. – При этом мы покупали вино и мясо. А вообще на комфортную жизнь мне бы хватило тысяч 60-70, наверное".