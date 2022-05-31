"Вот это мамочка!": Бурлящая сексом Арзамасова показала ложбинку греха

Сегодня обычно скромная и нежная Лиза Арзамасова открылась поклонникам с другой стороны. Женщина показала, что умеет быть сексуальной и дерзкой. В своем телеграм-канале актриса опубликовала неожиданное фото, на котором она так и бурлит сексом.
На снимке Арзамасова сидит в расслабленной позе не стуле, закинув руки за голову и демонстрируя ложбинку греха в низком декольте. Одна стройная ножка звезды в красивом чулке приподнята вверх и задорно выглядывает из-под юбки.
"Дерзости для бодрости," – задорно подписала снимок обворожительная звезда.
Поклонники Арзамасовой пришли в восторг от такой горячей красотки и завалили ее комплиментами.
"Вот это мамочка!", "Прекрасная леди", "Бодрящий контраст! Лиза, вы восхитительны!", "Как всегда прекрасна!" – написали восхищенные пользователи.
Чаще всего Арзамасова ассоциируется у поклонников со своей героиней-простушкой из любимого миллионами сериала "Папины дочки". Наверное, именно поэтому редкие дерзкие образы актрисы всегда производят фурор.
На сцене Лиза Арзамасова умеет быть очень разной. В жизни же в последнее время главной ролью женщины является роль жены и матери. В конце 2020 года актриса вышла замуж за Илью Авербуха, а прошлым летом родила ему наследника.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Лиза Арзамасова превратилась в бабку.