"В одночасье": связавшаяся с потасканным Авербухом Арзамасова резко превратилась в бабку

Лиза Арзамасова счастлива в браке с Ильей Авербухом.

Именно с фигуристом звезда "Папиных дочек" узнала, что такое настоящая любовь. Супругов, кажется, вовсе не смущает существенная разница в возрасте – 21 год. Лиза Арзамасова и Илья Авербух отлично ладят и дружно воспитывают маленького наследника. При этом некоторым посторонним людям кажется, что солидная разница в возрасте с мужем негативно сказывается на внешности артистки, мол прежде свежая и молодая женщина от союза с потасканным мужчиной быстро стареет.

Стендап-комик Наталья Краснова в ютуб-шоу "Историс – Откройте, Давид!" рассказала, что этот факт даже подтвержден научным исследованием: в паре с большой разницей в возрасте старший партнер начинает выглядеть моложе, а младший – старше. Самой Красновой это даже на руку, ведь она старше своего мужа на 16 лет – благодаря этому она даже выглядит свежее.

Что касается Арзамасовой, то у нее в этом плане дела обстоят ровно наоборот. Пара актрисы и фигуриста, по мнению Красновой, является примером того, как происходят возрастные изменения во внешности, если гораздо более взрослый в союзе именно мужчина.

"Девочки становятся как будто старше в одночасье или психологически им неприятно, и они стареют," – рассказала о ситуации актрисы Краснова.

Таким образом, пока юная жена резко превращается в морщинистую бабку, потасканный прежде муж вдруг становится практически мальчиком. Впрочем, главное в семье, конечно же, не это. Кроме того, преданные поклонники Лизы Арзамасовой наверняка не согласились бы с такой своеобразной теорией.