Разродившаяся Арзамасова растянула свою огромную дыру: Что тут скажешь!

Из скромной "папиной дочки" актриса легко перевоплотилась в настоящую роковую красотку, но и в этом амплуа не задержалась надолго. В соцсетях Лизы Арзамасовой то и дело появляются новые снимки, на которых она предстает в разных образах. Накануне актриса поделилась очередным интересным кадром.
На свежем снимке 27-летняя звезда появилась в образе озорницы: на голове – непослушные кудри, на лице – хитрая улыбка, на ногах – драные джинсы. Молодая женщина сидит на диване, согнув одну ногу и растянув огромную дыру на колене.
Звезда сериала "Папины дочки" не стала давать пояснений к фото. Ее многочисленные подписчики и без всяких пояснений живо принялись обсуждать увиденное в комментариях. Очаровательная актриса в очередной раз собрала целую охапку комплиментов.
"Неотразимая", "Нежна и прекрасна", "Очаровашка", "И модель очаровательна и артистична, и фотограф талантливый, что тут скажешь!", "Лиза, очень красивое фото, совсем еще девочка, но уже мамочка и жена!!!" – восхитились фанаты.
Напомним, что Елизавета Арзамасова в конце 2020 года вышла замуж за Илью Авербуха. Летом прошлого года женщина подарила любимому мужу первенца – звезда разродилась прекрасным сыном, которого назвали Львом. Теперь Лиза Арзамасова гармонично совмещает роли жены, матери и востребованной актрисы.