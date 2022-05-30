"Огонь": по уши влюбленный Прилучный похвастался аппетитным задом новой пассии

Звезда "Мажора" отдыхает на Маврикии в компании красавицы-коллеги – Зепюр Брутян. Судя по снимкам, пара прекрасно проводит время вместе и даже не думает скрывать свое счастье. Прежде Павел Прилучный никогда не постил в соцсетях так много личного контента. Поклонники подозревают, что парень просто по уши влюблен – вот и причина такой повышенной активности в Сети.
Сегодня Прилучный поделился горячими снимками у бассейна. На одном из них запечатлена его обнаженная спина. На другом актер нежно держит за руку новую пассию, которая стоит к камере задом. Актриса облачена в черное бикини, в котором ее пятая точка выглядит очень аппетитно. Ироничные фанаты поняли, что не похвастаться таким видом влюбленный мужчина просто не мог.
Поклонники Прилучного после таких снимков завалили пару комплиментами.
"Огонь", "Ох, уж эта красивая пара. Невозможно насмотреться", "Очень красивая пара", Счастья вам," – написали порадовавшиеся за актера пользователи.
Напомним, что ранее на одном из снимков Прилучный засветил кольцо на безымянном пальце, после чего фанаты даже заподозрили, что влюбленных уже связывают очень крепкие узы, о которых они пока почему-то молчат.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как строптивая молодуха загнала под каблук окольцованного Павла Прилучного.