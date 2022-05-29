"Новых детей нужно делать": Прилучный променял дочь на кувыркания с молодухой

Павел Прилучный вновь заставил о себе говорить. Актер, по всей видимости, расстался со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович и уже нашел себе новую пассию в лице молодой актрисы Зепюр Брутян. Ходят слухи, что влюбленные даже умудрились пожениться. Так, в сеть слили фотографии документов о якобы заключении брака. Масло в огонь подливает тот факт, что артисты укатили вместе отдыхать за границу.
Кстати, Прилучный даже дочь променял на кувыркания с молодухой где-то на островах. Так, горе-папаша не приехал на выпускной наследницы в детском саду, посчитав, видимо, что отпуск с новой дамой сердца гораздо важнее. Эту ситуацию решила прокомментировать Лена Миро, которая известна своими едкими высказываниями.
По словам блогерши, подобная ситуация вполне нормальна. Так, мужчины часто забывают о своих детях, когда находят новую любовь. "Как только у бывшего мужа появляется свежая невеста, к детям на выпускной начинает ходить только мать", – пишет Миро. По мнению Лены, женщина должна понимать, что ребенок – это ее проблема. А исчезающие отцы – вполне себе норма жизни. "Ему новых детей еще нужно делать, а у старых есть уже мать", – подытожила Миро.