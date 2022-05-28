Как попка младенца: вернувшаяся в Россию Гузеева шокировала видом без косметики

Лариса Гузеева вернулась в Россию после отдыха в Болгарии.

Знаменитость провела в отпуске несколько недель и приехала обратно несколько дней назад. Артистка поделилась в личном блоге, что благодарна подписчикам за любовь, внимание и участие. Она сказала спасибо за теплые слова в ее адрес (недавно звезда "Жестокого романса" отметила день рождения.

На фотографии Лариса Гузеева предстала в интересной пижаме черного цвета с ярким принтом и любимой собакой Жужей на руках. По словам артистки, она не подозревала, что животное украдет ее сердце и она так его полюбит. Кстати, раньше актриса отмечала, что не любит собак и себе не заведет.

Правда, больше всего внимания подписчики уделили внешности Ларисы Гузеевой. На снимке артистка предстала без макияжа. Однако многие были шокированы тем, насколько гладкая кожа у 63-летней звезды – просто как попка младенца!

"Какая вы красивая! настоящая, живая дама, восхищаюсь вами!", "Вы как всегда просто бомбо красотка", "Что за худышка?", "Какова красота", "Дорогая Ларочка! Какая ты все-таки красивая женщина", – написали в комментариях.

Напомним, недавно появилась информация о том, что артистка собирается навсегда покинуть Россию. Однако Лариса Гузеева негативно отреагировала на подобные слухи, отметив, что никуда не собирается. "Зачем мне куда-то убегать?" – возмутилась звезда.