"Мечтаю припасть к гробу": Оказавшаяся на грани смерти Гузеева выбрала место похорон

Жизнь Ларисы Гузеевой в последнее время наполнена проблемами.



В прошлом году она буквально оказалась на грани смерти, заразившись коронавирусом, который протекал с осложнениями. Почти месяц Лариса Гузеева провела под капельницами, а после выздоровления боролась с побочными эффектами в виде болей в горле.

Однако на этом приключения телеведущей не закончились. Не так давно она подверглась атаке со стороны поклонников после разлетевшихся по СМИ новостей о том, что она, якобы, как и многие артисты, сбежала из России. В итоге артистке пришлось оправдываться: она заявила, что в Болгарию ездит уже больше 10 лет, чтобы отдохнуть и набраться сил, а об эмиграции не может быть и речи.

Но даже после этого комментария фанаты продолжают переживать за то, что их любимица может покинуть Россию. В день своего рождения теледива опубликовала в микроблоге фотографию и текст с благодарностями за поздравления. Среди поклонников нашлись те, кто в очередной раз напомнил ей о том, что покидать Родину не стоит. "Только Вы не убегайте в Израиль!" – написали в комментариях пользователи.

Артистка поспешила ответить взволнованной публике и заявила, что бежать вслед за коллегами по творческому цеху на Святую землю ей нет никакого смысла. При этом, она давно мечтает просто погостить там, и уже решила, какую достопримечательность посетит в первую очередь: она выбрала место похорон Иисуса Христа.

"Мечтаю припасть к гробу Господнему. Может получится с Божьей помощью", – написала в своем микроблоге Лариса Гузеева.