Суд и иск на восемь миллионов: Гузеева попалась после подлого обмана

Ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева всегда говорит людям правду в лицо, не боясь показаться грубой. За это ее и любит многомиллионная армия поклонников. Звезда буквально купается в лучах зрительской любви и признания. Казалось бы, что еще надо для счастья? Однако на одном признании жизнь не построишь.
Не секрет, что Лариса Гузеева и в пандемию, и в праздники не покладая рук работала на благо отечества. Она не раз говорила, что шоу должно продолжаться в любое для страны время. Благодаря такому рвению Гузеева честным трудом зарабатывает приличные суммы, поэтому и от других она требует добросовестной работы.
Недавно Лариса Гузеева стала жертвой обмана. Оказалось, что не все такие честные, как она. Ведущая и ее муж заказала мебель в новую квартиру и внесла приличную сумму денег. Но как выяснилось, семью ждало разочарование. Качество мебели и оказанных услуг были далеки от идеала. В итоге Гузеева подала в суд на производителя товара на восемь миллионов рублей.
63-летняя ведущая подала иск в Тверской суд Москвы. По словам артистки, указанные деньги были переданы по расписке Лебедевой Е.Ю. за услуги по изготовлению и установке мебели.