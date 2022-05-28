"Послала в задницу": престарелая звезда 90-х сбежала от молодого любовника к бывшему мужу

Певица Анастасия со скандалом рассталась с молодым любовником и заново вышла замуж за экс-супруга.

В жизни певицы Анастасии было немало любовных историй. Так, несколько лет назад она ушла от мужа к молодому любовнику. С новым ухажером артистка даже расписалась, однако брак не оказался крепким. Через год женщина решила разорвать отношения. Недолго думая она решила помириться с экс-супругом Владимиром Зудиным. По словам Анастасии, она искренне попросила прощения у бывшего мужа. Тот, в свою очередь, не только простил легкомысленную подругу, но и повел ее заново под венец.

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Кстати, с Юлианом престарелая звезда девяностых рассталась со скандалом. Анастасия уверяет, что ее кавалер вел себя некорректно. Так, он начал диктовать артистке свои условия, учить жизни. "Поэтому послала его в задницу", – заключила артистка.

Сам же Юлиан тоже имеет претензии к экс-возлюбленной. Более того, он считает ошибкой свой союз с 56-летней певицей. По словам музыканта, он мечтал о наследнике и даже думал об услуге искусственного оплодотворения, однако у них ничего не получилось.

Юлиан убежден, что Анастасия обманывала ее. Он признался, что возлюбленная ездила не к врачам, а в кафе и зоопарки. Музыкант боится, что его биоматериал мог быть отдан другой женщине или даже нескольким. Также он отметил, что ему крайне неприятно, что он оказался замешен в этой истории.