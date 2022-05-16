Выкатившая молочную грудь Кабаева выставила напоказ голые прелести: Выбрались

Недавно блогер и певица стала мамой: ребенка она родила от своего возлюбленного хоккеиста Егора Зайцева. Не успела звезда выйти из роддома, как уже хвастается поклонникам своей фигурой. Накануне Саша Кабаева показала пользователям весьма откровенный снимок.
Блогер вместе с супругом решила провести вечер в компании друг друга – без новорожденного малыша. Парочка отправилась на мюзикл, который прошел в Московском дворце молодежи. Для выхода в свет певица выбрала наряд, который выгодно почеркивает ее формы. Верх зеленого платья обтянул ее наливные молочные груди, а вырез на юбке оголил ее прелести в виде длинных ног. "Выбрались сегодня на мюзикл", – подписала снимок девушка.
Саша Кабаева поделилась впечатлениями от просмотра постановки: то, что она и ее супруг увидели на сцене, их впечатлило. А вот поклонников впечатлил внешний вид блогера.
Многие отметили, что новоиспеченная мама выглядит потрясающе. "Ты божественная красотка! Платье топ!", – написали в комментариях пользователи. Восторженные фанаты также не смогли не упомянуть о том, как Саша Кабаева хорошо смотрит со своим супругом хоккеистом Егором Зайцевым. "Мне кажется, вы рождены, чтобы быть вместе! Что за семья такая красивая", – отметили фанаты.