"Страшная штука": исхудавший Матвеев объяснил свой болезненный вид

"Для меня шестнадцатисерийный формат был очень страшной штукой до того момента, когда я начал с ним работать", – признался Максим Матвеев.
К работе над этой ролью он подошел очень серьезно. "Мне не хотелось делать моего героя, который по обстоятельствам вышел из тюрьмы, шибко довольным жизнью, в том числе, и телесно, – пояснил актер. – Вот и приходилось себя поддерживать в соответствующей форме на протяжении полугода, когда снимался первый сезон, и еще полугода во время работы над втором".
"Не могу сказать, что я его-то лишал себя, выходил из зоны комфорта, – продолжает Максим. – Мне эта работа была в удовольствие. Просто хотелось добавить герою некой угловатости, болезненности – эдакого дополнительного средства телесного выражения. Поэтому и похудел на 15 килограммов".
"Максим Матвеев показал высший класс артистического мастерства и вся группа создателей сериала удержала высокую планку на 16 эпизодах — все это позволило нам как площадке испытать момент восторга, когда в твоих руках оказывается что-то очень важное и ценное для многих. Больше девяти недель подряд "Триггер" продержался на первой строчке в топе смотрения , — радуется продюсер, директор по контенту медиасервисов Яндекса Ольга Филипук.