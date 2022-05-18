"Представить себе не мог": Удаливший опухоль Корчевников слезно просит деньги на лечение

Поклонники знают, что у Бориса Корчевникова большое и доброе сердце.

Около семи лет назад мужчина перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. Когда все вскрылось, россияне еще долгое время переживали за здоровье телеведущего. К счастью, все самое плохое обошлось. Борис Корчевников продолжает радовать своего зрителя и не скупится на добрые дела, за что достоин большого уважения.

Среди прочего сейчас удаливший опухоль телеведущий занимается благотворительностью. Он не стесняется просить и собирает деньги на лечение (медикаменты) и прочую помощь российским воинам и жителям Донбасса, а также средства на восстановление пострадавших православных святынь. Уже после первой просьбы мужчины откликнулось очень много людей, и теперь Корчевников сердечно поблагодарил их в своем телеграм-канале.

"Дорогие, я представить себе не мог, что на призыв собрать средства (...) будет такой отзыв," – написал растроганный телеведущий.

Отклик уже и так большой, но много в таком деле не бывает. По словам Корчевникова, нужны дорогие медикаменты, одежда и средства гигиены для бойцов и мирных жителей, а также иконы, ладан, утварь для пострадавших храмов. Вплоть до 20 мая Борис Корчевников слезно просит деньги на эти цели – собирает все на карту. Впоследствии телеведущий обещает показать, как все закупленные товары будут привезены на Донбасс и найдут своих получателей.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что потерявший невесту Борис Корчевников содрогается от бессилия.