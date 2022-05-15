Подлая Кириенко перед смертью втоптала в грязь память о подружке Гурченко: Петь дифирамбы не буду

В 1953 году Зинаида Кириенко поступила во ВГИК, ее сокурсницей была Людмила Гурченко.

По словам актрисы, в тот год был сумасшедший конкурс. На одно место претендовали 539 человек, но отобрали всего 21. Она признавалась, что не знает, как ее заметили среди такого огромного количества жаждущих стать артистами.

А вот на Люсю Гурченко, говорила Зинаида Кириенко, невозможно было не обратить внимания. На вступительные экзамены харьковчанка пришла в шелковом платье с бантами и баяном: пела, плясала, имитировала разные инструменты – короче говоря, устроила приемной комиссии целое шоу.

Поначалу девушки очень дружили, но со временем отношения расстроились. Незадолго до смерти Зинаиду Кириенко спросили, что же стало причиной. К тому моменту Людмилы Гурченко уже не было, и актриса решилась на подлость – втоптала память о бывшей подружке в грязь, заявив, что петь ей дифирамбы не собирается.

Во время учебы Кириенко жила у тети, а Гурченко – в общежитии. Харьковчанка приходила к подруге в гости, ведь у нее было удобнее заниматься, в распоряжении девушек была целая комната. Оставалась артистка и на ночь. Но уже очень скоро между студентками установилось негласное соперничество.

Например, по словам Зинаиды Кириенко, ее чрезвычайно раздражало, что Люся Гурченко постоянно тянет одеяло на себя – пытается завладеть вниманием любой компании любыми способами. А еще подруга постоянно ей говорила, что мечтает о таком лице и такой красота. На это Кириенко лишь отвечала, что у Гурченко и так есть, чем гордиться – настолько узкой талии не было ни у кого.

"У нее была невероятная завышенная самооценка. Главное свойство Люсиного характера – желание выделиться, обратить на себя внимание, сделать так, чтоб все смотрели только на нее", – вспоминала Кириенко.

Несмотря на то что актриса говорила, что не держит зла на бывшую подружку, не уставала ее покалывать. То скажет, что характер у той был невыносимый, то как бы между строк бросит, что три-четыре мужа – это несчастье. Из уст единожды побывавшей в браке Зинаиды Кириенко такие слова звучат как издевательство над Людмилой Гурченко, сходившей под венец аж шесть раз.