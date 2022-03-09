"Я так хотела!": Логинов из "Счастливы вместе" преподнес жене необычный подарок

В 2020 году актер Виктор Логинов женился на актрисе Марии Гуськовой. Эта новость стала неожиданной для поклонников, как и известие об их скором разводе спустя год. К счастью, супруги смогли помириться. Они продолжают вместе наслаждаться жизнью и запечатлевать особенные моменты.
Например, во вторник, 8 марта, в Международный женский день Мария показала подписчикам своего инстаграм-аккаунта, какой подарок преподнес ей супруг. Оказалось, Виктор вручил жене бежевую пижаму с изображением персонажа Disney Мини Маус. "Я так хотела такую пижамку", – призналась Гуськова поклонникам.
Дело в том, что в День защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля, Мария подарила мужу такую же пижаму, но с изображением Микки Мауса. "[Тогда] я загадала сама себе: "Интересно, что подарит... И подумает ли о второй паре этой пижамки... Найдет или нет", – рассказала актриса.
Напомним, Мария Гуськова – четвертая жена 47-летнего Виктора Логинова. В 2019 году актер развелся с третьей супругой Ольгой, которая родила от него двоих сыновей. Также у звезды сериала "Счастливы вместе" есть еще три ребенка от предыдущих браков: два сына и одна дочь.