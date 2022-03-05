"Как цунами": Серябкина проревела целый час из-за эмоциональной встряски

Ольга Серябкина дала откровенное интервью и ответила на каверзные вопросы.

В прошлом году российская певица Ольга Серябкина впервые стала мамой. Наследник появился на свет 20 ноября. Экс-солистка группы "Serebro" назвала сына Лукой. Ольга долгое время скрывала свою беременность. Лишь в сентябре стало известно о ее интересном положении.

Недавно Ольга Серябкина приняла участие в блиц-опросе рубрики "Скажи правду" на Ru.tv. Ведущая спросила ее, правда ли, что после родов Ольга якобы ревела целыми днями и долго не могла справиться с депрессией.

"Целый час! – иронизировала Серябкина. – У меня правда был момент, когда в первые дни гормональный фон как цунами. Был момент, когда я прям плакала. Все меня волновало, да, реально. Но это не депрессия, это очень подвижное состояние эмоциональное", – призналась Серябкина.

Также ее спросили, правда ли она обеспечивает мужа и помогает ему справиться с временными трудностями. Этот вопрос вызвал возмущение у Серябкиной. Она ответила категорическое нет.

На вопрос, почему она отказалась сотрудничать с Ольгой Бузовой, Ольга Серябкина ответила, что в принципе не хочет ни с кем делить сцену на двоих. Возможно она создала бы какой-то крупный проект.