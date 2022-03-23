А как же Карпович? Счастливого Прилучного застукали с кудрявой красоткой

После скандального развода с Агатой Муцениеце артист быстро нашел утешение в объятиях звезды "Папиных дочек". Он не скрывает, что близость молодых актрис ему приятна.
В этом году выйдет фильм, в котором Павел Прилучный играет прекрасного незнакомца. В новогодней комедии "Дядя из Чикаго" он много времени проводит в компании кудрявой красавицы Алины Алексеевой, сыгравшей в фильме одинокого ландшафтного дизайнера Катю.
По появившимся в Сети кадрам видно, что артисты явно рады обществу друг друга. "Устал от "папиных дочек", — высказались в Сети россияне.
Напомним, несколько месяцев назад в прокат вышла картина, где партнершей Павла Прилучного стала еще одна звезда сериала "Папины дочки" — Дарья Мельникова. Экранная пара очень реалистично сыграла страсть на камеру, что вскоре спровоцировало волну слухов о новом романе актера.
Напомним, Агате Муцениеце и Павел Прилучный прожили в браке около десяти лет. Супруги расстались со скандалом два года назад. Артистка очень тяжело переживала разрыв с возлюбленным.