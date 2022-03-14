"Девушка моя": Прилучный заинтриговал народ поцелуем с красавицей-блондинкой

Одни поклонники артиста уверены в том, что он уже давно состоит в крепкой связи с Мирославой Карпович, и все ждут, когда же дело дойдет до свадьбы. Другие же то и дело ищут признаки воссоединения Павла Прилучного с бывшей женой. Он сам старается не афишировать свою личную жизнь, однако недавно сделал исключение и заинтриговал фанатов.
В фан-аккаунте Павла Прилучного в "Телеграме" появилось видео, на котором 34-летний артист запечатлен с 20-летней красавицей-блондинкой Василиной Юсковец. Брутальный актер крепко прижал к себе улыбающуюся девушку и нежно поцеловал ее в висок.
"Кто вы думаете это – девушка моя?" – обратился к фолловерам довольный Прилучный.
Не успели заинтригованные фанаты высказать свои догадки, как мужчина раскрыл тайну, заявив, что это его дочь. Судя по всему, речь идет всего лишь об экранной дочери. Артисты вместе задействованы в новом триллере Сарика Андреасяна под названием "Рынок шкур". Известно, что Павел Прилучный играет роль бизнесмена, воплощающего в жизнь необычные фантазии своих клиентов. Молодой актрисе Василине Юсковец досталась роль дочери предпринимателя.
Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Павел Прилучный улетел из Москвы и перед вылетом вышел на связь, чтобы объясниться с поклонниками.