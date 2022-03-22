Поплавская плюнула в убирающих дерьмо друзей-предателей: Живут на деньги, наворованные в России

Артистка разразилась негодованием в соцсети. Она рассказала, что эти друзья от нее отписываются. Звезда отметила, что общалась с ним, несмотря на то, что большинство из них никак не состоялись за рубежом.
Яна Поплавская сообщила, что одни работают на чужбине нянечками, выгуливают чужих собак и собирают за ними на улице фекалии, трудятся прорабами и разнорабочими на стройке, убирают чужие дома. Другие же живут на американские пособия в социальном жилье, при этом высокомерно глядя на работающих россиян, гордящихся своей Родиной.
"Третьи живут там на деньги, наворованные и отмытые в России или на ренту от российских квартир. И лишь единицы по-настоящему состоялись, стали уважаемыми врачами, юристами, бизнесменами или актерами", – заявила знаменитость. Она подчеркнула, что мало тех, кто захотел стать украинцем.
Яна Поплавская обвинила псевдодрузей в двойных стандартах. "Вы двуличные существа", – высказалась актриса. Она заключила, что такие товарищи ей не нужны, поскольку звезда ценит в людях честность, прямолинейность, взвешенность и целостность.