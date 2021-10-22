"Думала, остановлюсь": растрепанная Поплавская скатилась до страшного состояния

54-летняя Яна Поплавская давно одна обеспечивает себя и двоих детей. Звезда советских киноэкранов всю жизнь много работала и не жалела себя.
В своем "Инстаграм" звезда поделилась с поклонниками наболевшим. Оказывается, Поплавская сильно измоталась и израсходовала все свои ресурсы. В итоге артистка потеряла приличный вид.
Поплавская показала фото, на котором предстала растрепанная и с вытаращенными глазами.
"Каждое утро у меня именно такое состояние! Думала, остановлюсь, но не тут то было!" – написала Поплавская.
Актриса отметила, что со 2 октября у нее не было ни одного выходного дня, и это, судя о всему, подкосило ее силы. Поклонники были шокированы увиденным. Они пожелали Поплавской скорейшего восстановления.
"Яна, это ужасно пахать 24/7, надо и отдыхать. Возраст ведь"; "Моя мама в 75 говорит: "Движение-Жизнь", известная истина, пока мы учимся, читаем, работаем, мы живем", – написали фолловеры в комментариях Яне Поплавской.
Напомним, в 2011 году Яна Поплавская со скандалом развелась с режиссером Сергеем Гинзбургом, с которым прожила в браке 25 лет. Семья развалилась из-за измен мужа, с которыми актриса не смогла мириться.
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