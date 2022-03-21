Веселитесь сами: Мути и Кейдж отказались приехать на праздник Сафронова из-за спецоперации на Украине

Самый известный художник России Никас Сафронов готовится к своему дню рождения – 8 апреля ему исполнится 66 лет. По этому случаю он еще в прошлом году планировал устроить шумную вечеринку с участием иностранных звезд. Но планам сбыться не суждено.



"Я, действительно, надеялся в этом году организовать интересный праздник, – говорит Никас. – Но сейчас не то время, чтобы отмечать праздники шумными застольями. Плюс из-за санкций и отмены авиасообщений некоторые гости не смогли бы ко мне прилететь. Поначалу я думал вообще отменить все. Но потом понял, что жизнь продолжается. И мой день рождения – это повод в апреле встретиться со старыми друзьями и еще раз обняться, почувствовать, что мы вместе. Это очень важно для меня. Особенно сейчас, когда происходят такие события во всем мире".



Раньше на дни рождения к художнику всегда прилетали мировые знаменитости. Однако традиция прервалась еще два года назад – с началом пандемии. А теперь еще и продолжающаяся специальная операция на Украине...



"Я ждал, что хотя бы в этом году ко мне сможет приехать моя давняя подруга – итальянская актриса Орнелла Мути, которая прилетала в Москву в конце декабря 2019-го, чтобы отметить со мной Новый год, – продолжает Сафронов. – Она планировала прописаться у меня в квартире и получить русский паспорт. Но из-за санкций она просто не может прилететь в Россию. Как вы знаете, небо сейчас закрыто – с полетами проблематично. По этой же причине не будет и Николаса Кейджа, который тоже хотел поздравить меня лично. А я планировал к его приезду открыть в Москве свою персональную выставку. Он видел мои работы из частных коллекций, и хотел поближе познакомиться с моим творчеством. Но все сорвалось. Из-за этих санкций страдают все – в том числе западные звезды, потому как не могут порадовать своих поклонников в России"



Последние годы для Сафронова складываются не слишком радостно: из-за пандемии ушло много его друзей.



"Я потерял Стефановича, Трушкина, Мережко, Грачевского, Меньшова и многих других – тех, кто был все годы рядом со мной, – вздыхает Никас. – Недавно ушел мой армейский друг Юрий Цюрих, с которым мы продолжали дружить до его последних дней. Был вполне здоровым человеком, пока не заразился коронавирусом… И я понял, что в свой день рождения хочу обязательно услышать людей, которых я люблю. И в ближайшее время хочу их обнять, сказать им добрые слова и провести с ними время".

