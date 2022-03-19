"Тушили пожар": Лишившаяся заработка Ивлеева попала в беду

Популярная блогерша уже давно занимается не тольо развитием соцсетей, тем не менее, "Инстаграм"* всегда приносил ей существенную часть дохода. Теперь, когда соцсеть закрыли на территории России, Настя лишилась заработка на определенных видах рекламы. Звезда осваивает другие платформы и занимается остальными своими проектами.
На этом неприятности не закончились, Ивлеевой пришлось отменить праздник по случаю своего 31-летия. Она планировала грандиозное мероприятие в стилистике "темной стороны балета", знаменитые гости должны были произвести фурор своими эпатажными костюмами от дорогих брендов.
Теперь Ивлееву настигла новая беда. В ее офисе в Москве случился пожар. Видео произошедшего она разместила в своем телеграм-канале. "Тушили пожар", – лаконично констатировала Настя. Поклонники бросились утешать любимого блогера в комментариях.
Недавно по Насте Ивлеевой прошлись сразу несколько российских звезд. После отключения "Инстаграма"* артисты один за другим стали высказываться о том, что блогеры "занимаются ерундой" и должны уже пойти на "нормальную работу". Ивлеевой досталось от Прохора Шаляпина и Иосифа Пригожина, которые уверены, что у нее незаслуженно больше подписчиков, чем у Стинга или Мадонны.
* в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.