"Стыдно": Ивлеева рвет и мечет из-за подлого предательства

Анастасия Ивлеева не смогла сдержать эмоций из-за подлого поступка мужчины.

Популярный в России блогер и телеведущая старается держаться подальше от политических тем и не публиковать серьезный контент в соцсетях. Но сегодня Настя сделала исключение, ведь ее очень сильно задели слова из колонки Ильи Красильщика в New York Times, которые она посчитала предательством.

Несмотря на то, что автор колонки – гражданин России, о своей родине и соотечественниках он отозвался нелицеприятно, заявив, что жители страны "провалились как нация". Ивлеева поспорила с журналистом и высказала мнение о том, что абсолютно каждый житель нашего государства делает его лучше, а значит, говорить о том, что он "провалился", неправильно.

А еще, по словам Насти, ошибочно делать заявления от лица всего народа, тем более такие неприятные, особенно, если ты годами работал в топовых компаниях в России, получал приличные деньги, смог достичь высот, которые помогли двигаться дальше в жизни.

"Русским быть не стыдно. Cтыдно в минуты, когда нам всем нужна поддержка друг друга, писать из-за границы — "а я вот не с вами", – написала Ивлеева.



Блогер поставила себя на место Красильщика и заявила, что, если бы колонку вела она, то там было бы написано по-другому.

"Я бы сказала так: в России живет 144 миллиона человек, разных национальностей, взглядов, разных конфессий. Мы разные, мы часто не согласны друг с другом и спорим даже с самыми близкими", – сказала Настя.

Она пояснила, что Россия по своей организации уникальна: она гораздо сложнее других стран, которые так и норовят ее раскритиковать.