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Шоу-бизнес
"Можно не жить вообще": Попавшей на деньги Ивлеевой пришлось отказаться от самого важного

"Можно не жить вообще": Попавшей на деньги Ивлеевой пришлось отказаться от самого важного

Анастасия Ивлеева давно закрепилась в топе самых популярных блогеров, с закрытием "Инстаграма"* у нее начались проблемы.
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Многим звездам соцсетей сейчас приходится несладко, так как основная площадка их деятельности теперь закрыта для России. Именно в "Инстаграме"* блогеры получали свой основной доход благодаря миллионным аудиториям. С блокировкой площадки они сильно потеряли в деньгах.

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 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

Интернет-знаменитости осваивают другие площадки, многие создают телеграм-каналы, чтобы не лишиться заработка окончательно. Настя Ивлеева не стала отрываться от остальных, теперь она рассказывает о своей жизни в этой соцсети. Звезда пожаловалась, что ей пришлось отказаться от многих важных и привычных вещей, поэтому она стала много есть.

"Оправдываем обжираловку, мол итак из жизни убрали алкоголь, Инстаграм, добавили спорт и если еще жрать резко прекратить, то можно не жить ваще (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Настя.

Кстати, на Настю Ивлееву ополчились многие российские артисты. Прохор Шаляпин, Иосиф Пригожин и другие высказались, что у девушки незаслуженно много подписчиков в блоге, хоть ее контент этого и не заслуживает. Они уверены, что у мировых звезд должно быть больше последователей в соцсетях, а Ивлеевой пора заняться "нормальной работой".

* в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 марта 2022, 16:05 Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
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