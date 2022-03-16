"Можно не жить вообще": Попавшей на деньги Ивлеевой пришлось отказаться от самого важного

Многим звездам соцсетей сейчас приходится несладко, так как основная площадка их деятельности теперь закрыта для России. Именно в "Инстаграме"* блогеры получали свой основной доход благодаря миллионным аудиториям. С блокировкой площадки они сильно потеряли в деньгах.
Интернет-знаменитости осваивают другие площадки, многие создают телеграм-каналы, чтобы не лишиться заработка окончательно. Настя Ивлеева не стала отрываться от остальных, теперь она рассказывает о своей жизни в этой соцсети. Звезда пожаловалась, что ей пришлось отказаться от многих важных и привычных вещей, поэтому она стала много есть.
"Оправдываем обжираловку, мол итак из жизни убрали алкоголь, Инстаграм, добавили спорт и если еще жрать резко прекратить, то можно не жить ваще (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Настя.
Кстати, на Настю Ивлееву ополчились многие российские артисты. Прохор Шаляпин, Иосиф Пригожин и другие высказались, что у девушки незаслуженно много подписчиков в блоге, хоть ее контент этого и не заслуживает. Они уверены, что у мировых звезд должно быть больше последователей в соцсетях, а Ивлеевой пора заняться "нормальной работой".
* в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.