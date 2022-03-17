"Только не замирай!": Друзья и родные молятся о 49-летней Поверенновой

"Инстаграм"* у актрисы Дарьи Поверенновой всегда был очень насыщенным. Рецепты, советы, отчеты о путешествиях... 1877 публикаций сделала она с 2018 года там. На нее подписаны 264 тысячи человек. И все они ждут новых активностей.
"Многие пишут в личку: "Продолжайте выкладывать посты", – рассказала актриса. – Сложно. Буду стараться по мере сил. И это не фигура речи". Действительно, меньше всего хочется чем-то хвастаться, чему-то радоваться, что-то рекламировать...
Звезда пояснила, почему ей сейчас довольно тяжело выходить в виртуальное пространство. "Сложно игнорировать [cкандалы и оскорбления – Прим. ред.] в ленте, – вздыхает Дарья. – Моя страница всегда была не про это. Я старалась делиться тем, что помогает мне жить".
А в это тревожное время перемен ей помогают жить родные люди, их молитвы. "Поддержка близких, друзей, работа. Только не замирать, это главное", – уверена актриса. "Жизнь продолжается вопреки и благодаря. Надо замечать все хорошее, а остальное растворить", – пишут люди в комментариях.
*в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.