"Только не замирай!": Друзья и родные молятся о 49-летней Поверенновой

Текущая ситуация в мире внесла коррективы в привычную жизнь. Прежде, например, казалось обычным делом полистать ленту новостей в социальных сетях. А теперь еще попробуй туда войди, да и делятся артисты там чем-то неохотно.

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