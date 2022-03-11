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Шоу-бизнес
"Петля": вскрылись старые проблемы между Ивлеевой и Элджеем

"Петля": вскрылись старые проблемы между Ивлеевой и Элджеем

Астролог Ада Комракова рассказала, что происходит между Анастасией Ивлеевой и Элджеем.
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Когда-то Анастасия Ивлеева и Элджей были самой красивой и, как казалось, крепкой парой российского шоу-бизнеса. Они не часто выходили в свет вместе, но зато регулярно делились общими фотографиями, Элджей посвящал своей супруге песни, а та говорила про него нежные слова на многих интервью.

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Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

Спустя не так много времени брак все же распался. Молодые люди долго не рассказывали об этом поклонникам, а также не раскрывали причину. Спустя год после развода музыкант выложил сторис, где признался бывшей жене в любви и поздравил ее с днем рождения.

"На отношения Насти Ивлеевой и Элджея явно сказалась петля ретроградной Венеры, что шла с 19 декабря по 29 января. Именно Венера всколыхнула старые чувства и помогла переосмыслить отношения. Возобновление отношений на попятной Венере – это классика жанра, единственное, что со временем все возвращается на круги своя и всегда всплывают старые проблемы", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Ада Комракова.

Астролог внимательно изучил натальные карты звезд. Он рассказал, с какими трудностями они могут столкнуться и почему им когда-то пришлось разойтись.

"Петля Венеры в Козероге задела как Настю, у которой в карте Венера в Овне находится в квадратуре к Нептуну с Ураном, так и Элджея, у которого была задета Луна в Раке. У них у обоих существуют проблемы с идеализацией партнера, а также с выстраиванием стабильных и крепких отношений", – заявил эксперт.

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Фото: www.instagram.com / _agentgirl_
Автор: 11 марта 2022, 11:44 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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