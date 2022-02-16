Люксовый дресс-код и певица из Франции: Что ждет гостей дня рождения купающейся в роскоши Ивлеевой

День рождения у блогерши 8 марта, но подготовку к событию она началась заблаговременно, так как размах планируется впечатляющий. Праздник, как и в прошлом году, обойдется Насте в несколько миллионов. Ивлеева уже выбрала тематику и разослала приглашения, чтобы гости успели подготовиться.
Торжество пройдет под лозунгом "Темная сторона балета", вход приглашенных гостей возможен исключительно с соблюдением строго дресс-кода. Причем вещи Анастасия посоветовала выбирать у конкретных премиальных брендов, среди которых Louis Vuitton и Alexander McQueen.
По обыкновению, на праздник соберется бомонд всех возрастов – от тиктокеров до Примадонны. В прошлом году, кстати, Алла Пугачева и Максим Галкин стали почетными гостями вечеринки. Выступать перед гостями будут француженка Коко Хлое и рэпер Платина. Стоит отметить, что Анастасия Ивлеева гордится своими достижениями и без зазрения совести показывает свой роскошный образ жизни.
Напомним, в прошлом году день рождения Насти Ивлеевой прошел в стиле кибер-барокко. Гости примерили крайне необычные образы и поучаствовали в соответствующих перфомансах. Сама Ивлеева была в образе монашки, правда, с голыми плечами и нескромным разрезом на платье. В этом году костюмы обещают быть еще более неожиданными и поражающими воображение.