Разведенка Ивлеева рассекретила планы на День всех влюбленных

Анастасия Ивлеева не осталась в стороне от модного нынче праздника, однако возлюбленного, готового составить ей компанию, у разведенной блондинки, судя по всему, не нашлось. В Сторис своего инстаграм-аккаунта знаменитость прозрачно намекнула, что будет отмечать День всех влюбленных в гордом одиночестве. Свои планы Ивлеева проиллюстрировала фрагментом видео, на котором она сидит одна за накрытым столиком.
"В компании потрясающего человека — себя самой," – рассекретила планы на 14 февраля звезда.
Очевидно, что Ивлеева склонна к самоиронии и совсем не переживает из-за того, что пока не встретила того самого мужчину. Напомним, что в прошлом году телеведущая неожиданно для многих развелась с рэпером Элджеем после почти двух лет брака. После развода звездной пары о личной жизни Анастасии Ивлеевой ходило немало слухов.
Как сообщал Пятый канал, одно время блондинке весьма настойчиво приписывали роман с популярным блогером Эльдаром Джараховым, – знаменитости вместе отдыхали в Мексике. Однако эти слухи не нашли официального подтверждения. Сама Ивлеева старается не комментировать свою личную жизнь, несмотря на повышенный интерес поклонников.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анастасия Ивлеева шокировала народ пухлыми щеками и ляжками.