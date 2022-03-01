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Шоу-бизнес
Федеральные телеканалы отказались от рекламы с Галкиным

Федеральные телеканалы отказались от рекламы с Галкиным

В августе 2021 года была запущена рекламная кампания "Уралсиба" с Максимом Галкиным.
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Российские телеканалы отказались показывать рекламу банка "Уралсиб" с участием телеведущего и юмориста Максима Галкина. Об этом пишет РБК, ссылаясь на свои источники. Они рассказали изданию, что причиной такого решения являются высказывания шоумена о специальной операции на Украине.

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Максим Александрович Галкин Юморист

Напомним, 24 февраля Галкин опубликовал в своем инстаграм-аккаунте черный квадрат и сообщил, что держит связь со своими родственниками и друзьями на Украине. Артист признался, что не может передать словами свои чувства и не понимает, как возможно то, что происходит. Некоторым комментаторам показалось, что артист встал на сторону Киева.

Рекламная кампания "Уралсиба" с участием Галкина была запущена летом прошлого года. Видеоролик банка показывали не только федеральные каналы. Он появлялся и на интернет-площадках.

Кстати, Максим Галкин с 2020 года принимает участие в рекламной кампании интернет-магазина AliExpress. Эти видеоролики тоже показывали по телевидению.

Ранее "Дни.ру" писали, что программу "Вечерний Ургант" сняли с эфира после того, как ведущий шоу Иван Ургант высказался о происходящем на Украине. Как заявляла пресс-служба Первого канала, из сетки вещания убрали все развлекательные программы из-за общественно-политических событий.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 марта 2022, 20:43 Источник: РБК ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость973520
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Какое избирательное зрение у этих заднеприводных!
Значит, 8 лет, пока шла война на Донбассе - все было нормально.
Пока 8 лет из глоток бандеро-фашистов доносились визги "вешать, резать русню" - все было хорошо.
Эксгумировали останки людей, замученных фашистским зверьем - отворачивался, как будто так и надо.
А тут что ты - заверещал! Небось по причине урона финансовым активам.
Заткни хлеборезку, энурез бабкин, всю свою гнилую натуру ты напоказ выставил.
Гость973514
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Как достали эти кривомордые буратины. Сейчас появилась классная возможность поприжать этих опостылевших <цензура>. Ракетные обстрелы Окраины отрикошетили и попали в голубые московские гостинные.
Гость96
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А что, на Украине ничего не происходит!? Только небо, только ветер,
только радость впереди? Это кого-то может радовать?
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